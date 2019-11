Allerdings steht hinter der Fitness Nadals vor den ATP Finals in London ein Fragezeichen. Denn der Mallorquiner hatte vor dem Halbfinale des Masters-1000-Turniers in Paris am Samstag wegen einer Bauchmuskelverletzung zurückgezogen. Im Vorjahr hatte er für die ATP Finals kurzfristig wegen eines Bauchmuskelproblems und einer Knöchelverletzung abgesagt.