Nach einem „Meet & Greet“ am Freitagabend laden Winzerfamilien Samstag ab 13 Uhr in Lutzmannsburg in ihre Keller. Für Gesprächsstoff sorgt nebenbei der Wechsel an der Spitze der Wein Burgenland. Geschäftsführer Christian Zechmeister, seit 2007 in dieser Funktion engagiert, wird im Jänner Prokurist des Österreich Wein-Marketings. Sein Amt übernimmt Georg Schweitzer. Der Fachmann hat sich gegen 33 Mitbewerber durchgesetzt.