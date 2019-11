Samsung im Vorteil

Der überwiegende Großteil der Apple-Geräte wird in China hergestellt und in die USA exportiert. Der Heimatmarkt ist extrem wichtig für Apple, unter anderen weil dort der iPhone-Anteil am Smartphone-Geschäft höher ist als anderswo auf der Welt. Samsung lässt nicht nur in China produzieren, sondern auch zuhause in Südkorea und in anderen Ländern wie Vietnam.