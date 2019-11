Die Flasche flog nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus einem Party-Zug, als dieser gerade den Bahnhof in Kamen durchfuhr. An Bord des Zuges, der am Freitag mit rund 500 Personen in Köln gestartet war und Norddeich Mole als Ziel hatte, sind nach Angaben des Veranstalters verschiedene Gruppen gewesen.