Zwölf öffentliche Kindergärten gibt es derzeit in Krems an der Donau – sie platzen aus allen Nähten. 65 Kinder stehen seit September sogar schon auf einer Warteliste. Ein Alarmsignal, das die Stadtpolitik nun erhörte und im Gemeinderat deshalb grünes Licht für den Ausbau an Betreuungsplätzen gab. 50 dieser Plätze soll ein Neubau in der Mitterau schaffen.