Für jede Menge Aufsehen im ganzen Land haben die Ausschreitungen und der darauffolgende Großeinsatz der Exekutive in Salzburg gesorgt. Auch Stratos-Stuntman Felix Baumgartner dürfte von seinem Wohnsitz in der Schweiz aus die Geschehnisse mitbekommen haben. Eine Schimpftirade via Facebook ließ da nicht lange auf sich warten …