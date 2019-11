Abermals gilt es, in zufallsgenerierte Dungeons hinabzusteigen und sich dem Gehörnten und seinen Schergen zu stellen - allein oder in koordinierten Gruppen, wobei Blizzard betont, dass man Spielern auch die Möglichkeit bieten wolle, sich in einer „gemeinsamen Welt zu begegnen“. Entweder, um sich vereint größeren Herausforderungen zu stellen, oder um sich gegenseitig in PvP-Kämpfen „abzuschlachten“, wie der Publisher erläutert.