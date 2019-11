„Als ich in der Früh aufgewacht bin, hat mir alles wehgetan“, gestand Marc Marquez nach seinem Sturz tags zuvor im Qualifying. Trotzdem raste der Weltmeister mit Prellungen an Armen, Beinen und an der Schulter von Startplatz 11 noch auf Rang 2. Damit stellte er mit nun 395 Punkten einen neuen Allzeit-Saisonrekord auf. Zudem ist sein 17. Podestplatz eine neue Bestmarke für eine WM-Saison. Bruder Alex machte nur 102 Minuten zuvor den Triple-Jubel perfekt. Mit Rang zwei hinter KTM-Pilot Brad Binder sicherte sich der 23-Jährige den Titel in der Moto2. „Es ist nicht einfach, mein Bruder zu sein“, lobte Marc.