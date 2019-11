Investoren zuletzt eher enttäuscht

Das Unternehmen mit weltweit rund 36.000 Schnellrestaurants, darunter 194 in Österreich, hatte seine Investoren unter Easterbrooks Führung zuletzt eher enttäuscht. Im dritten Quartal war der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um zwei Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,44 Mrd. Euro) gesunken. Der US-Absatz in etablierten Filialen legte mit einem Plus von 4,8 Prozent zwar zu, blieb aber unter den Prognosen der Analysten.