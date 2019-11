Die Fivers Margareten haben sich in der spusu Handball-Liga der Männer leicht abgesetzt. Die Wiener siegten am Sonntag im Schlagerspiel bei Vizemeister HC Hard mit 29:24 (17:8), während Meister UHK Krems daheim eine 30:33-(17:14)-Niederlage gegen HSG Graz hinnehmen mussten. SC Ferlach gab sich mit dem 34:30 (17:13) gegen HC Linz keine Blöße. In der Tabelle liegen die Fivers nach elf Runden mit 16 Zählern nun einen Punkt vor Ferlach (15) und zwei vor Krems (14).