Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hat nach dem sechsten WM-Sieg von Lewis Hamilton in der Formel 1 an seinen langjährigen Wegbegleiter Niki Lauda erinnert. „Niki würde die Kappe ziehen“, sagte der Wiener am Sonntag auf Nachfrage im Interview mit dem „ORF“. „Ich glaube, er wäre stolz gewesen, was wir hier geschafft haben. Jetzt werden wir das genießen die nächsten Stunden.“