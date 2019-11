Wie berichtet, gibt Canan K., Obfrau des Vereins Förderung für Frauen mit Migrationshintergrund, an, bei der Trauerfeierlichkeit für Mordopfer Tugba A. aus Kottingbrunn attackiert worden zu sein. Die beste Freundin der Verstorbenen bestreitet dies und betont, dass die Aktivistin mit ihrem Handy „geheime Videos“ von der weinenden Mutter angefertigt habe. Man ziehe eine Klage in Erwägung. „Mit dem Kopftuch hatte die Sache sicher nichts zu tun“, so die Bekannte. Dann kämpft sie mit Tränen: „Tugbas Sohn Selman hätte am Sonntag seinen ersten Geburtstag gefeiert.“