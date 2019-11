Kurz vor 12 Uhr fuhr ein 37-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw die Imsterbergstraße in Imst in östliche Richtung. Am Beifahrersitz befand sich seine 32-jährige Frau und auf der Rückbank die beiden Söhne (7 und 8 Jahre). Zeitgleich fuhr ein 39-jähriger Österreicher mit seinem Auto auf der Brennbichlstraße in nördliche Richtung. Im Kreuzungsbereich Imsterbergstraße / Brennbichlstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge.