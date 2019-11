Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer hat die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio verpasst. In Mönchengladbach war in der Ausscheidung nach der 0:5-Niederlage gegen Deutschland am Samstag schon eine Vorentscheidung gefallen, auch die Partie am Sonntag ging mit 3:5 (1:2) verloren.