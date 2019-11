Heute trägt sie einen seltsamen Anzug und einen Paillettenkragen. Wie Benjamin Bruns da als Lohengrin unter dem Jubel der Brabanter aus dem Flugzeug stolziert, erinnert er eher an den Moderator einer 80er-Jahre-Spieleshow als an einen Gralsritter. „Begeisterung strahlt der nicht aus“, flüstert ein Zuschauer. Am Ende ist alles ist gut und darf es nicht bleiben. Elsa muss das Unbegreifliche greifbar machen. Sie stellt dem Heilsbringer die einzige verbotene Frage: Wer bist du?