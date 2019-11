Die Erleichterung bei Lukas Hollaus war riesig, als er beim Sprint-Weltcup in Lima (Per) als Siebenter ins Ziel kam. Nach diesem Top-Resultat bei seinem vorletzten Weltcupstart in der Saison 2019, scheint dem 33-Jährigen ein Startplatz bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio (fast) nicht mehr zu nehmen.