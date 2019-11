Nur nicht für eine durchgehende Freileitung, sondern in sensiblen Bereichen für ein Erdkabel. Das wird von der Aktiengesellschaft APG, Projektbetreiber der 380er-Leitung, wegen der höheren Baukosten abgelehnt. Zwar ist anderorts die Verkabelung Stand der Technik, aber nicht in Österreich. Bei uns ticken die Energie-Uhren scheinbar noch anders... …

Ist man da beim Bau von Autobahnen und Straßen da schon weiter? Es wird anscheinend genauer abgewogen. Wie wirkt sich eine neue Straße auf die Umgebung aus? Wie stehen die Kosten im Verhältnis zum Nutzen? Wie ist das Verhältnis vom allgemeinen Nutzen gegenüber dem Nachteil Einzelner? So entstanden in den vergangenen Jahren viele Unterflurtrassen, Einhausungen und Tunnel, die mit Sicherheit nicht die günstigeren Lösungen waren. Aber man konnte der Bevölkerung vermitteln, dass nicht komplett gegen ihren Willen für ein „höheres Ziel“ gebaut wurde.