Am 23. Dezember kam es zu dem blutigen Streit in der Linzer Altstadt.Um 4 Uhr früh fanden Passanten an der Oberen Donaulände einen durch einen Messerstich verletzten Inder (18), der blutend am Gehsteig lag.Nur 100 Meter davon entfernt hielten Beamte bei der Fahndung die Angreifer auf, die heute, Montag, in Linz vor Gericht stehen. Und in der Altstadt wurden weitere verletzte Opfer der Auseinandersetzung aufgegriffen.