Der FC Schalke hat in der deutschen Fußball-Bundesliga einen großen Sprung nach vorne gemacht. Am Sonntag kam die Mannschaft von Trainer David Wagner nach zweimaligem Rückstand noch zu einem 3:2-Auswärtssieg gegen Nachzügler Augsburg. In der Tabelle verbesserten sich die Schalker, bei denen Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller in der Schlussphase eingewechselt wurden, damit auf Platz sechs.