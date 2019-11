Zweiter Stopp in den USA?

Schon länger wünscht sich die neue Spitze der Rennserie neben Austin einen zweiten Stopp in den USA. Miami ist trotz einiger Probleme ein Kandidat, Pläne in New Jersey ließen sich noch nicht realisieren, auch von Überlegungen in Las Vegas ist nichts mehr zu hören. „Die Formel 1 hatte schon zwei Rennen in den USA, warum nicht noch mal?“, sagte Vettel und hätte auch nichts gegen einen Grand Prix in Floridas Metropole Miami: „Rennen in der Stadt sind immer besonders.“