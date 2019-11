„Erwin hat sich mit dem letzten Geld die Wohnung behindertengerecht umgebaut. Einfach, um menschenwürdig leben zu können. Doch jetzt ist er am Ende“, so „Wir für Floridsdorf“-Bezirksmandatar Ossi Turtenwald. Mit seiner Partei will er dem „Opfer von Behördenuntätigkeit“ jetzt beistehen.