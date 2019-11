Lewis Hamilton ist zum sechsten Mal Formel-1-Weltmeister. Der Brite beseitigte beim US-Grand-Prix in Austin mit einem zweiten Platz alle Zweifel. Damit kann er in den übrigen zwei Rennen in Sao Paulo und Abu Dhabi nicht mehr von seinem Mercedes-Teamrivalen Valtteri Bottas eingeholt werden, der sich am Sonntag den Sieg schnappte. Dritter war Max Verstappen im Red Bull.