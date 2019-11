Doping - die dunkle Seite des Rennsports

Andere vermuten eine ganz andere Ursache der Todesserie. Der US-Rennsport hat seit Langem ein Doping- und Medikationsproblem. Es geht um viel Geld, den Tieren wird oft wenig Regenerationszeit gegönnt, auch nach Verletzungen. In Santa Anita gibt es mittlerweile engmaschige Kontrollen, doch ganz vom Tisch sei das Problem nicht, wie Rennbahn-Tierarzt Rick Arthur gegenüber dem US-Magazin „Town and Country“ sagt: „Die Trainer sagen Ihnen, der Boden ist schuld, stimmt‘s? Damit schieben sie die Verantwortung von sich. Das Problem am Rennsport ist in Wahrheit, dass alle nur eines wollen. Und dann werden Medikamente eingesetzt.“ Die meisten tödlichen Verletzungen der Pferde seien Ermüdungs- und Überlastungsbrüche.