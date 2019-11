Allerdings würde eine Regierungsumbildung in Form einer Neuverteilung der Aufgaben von vier auf alle sieben Stadträte (incl. Bürgermeister) für den Steuerzahler nicht günstiger, sondern deutlich teurer. Die drei Nicht-Amtsführenden kassieren in Summe zwar fürs „Wenigtun“ 11.500 Euro brutto monatlich, 14x im Jahr, aber wenn sie eine Amtsführung bekämen, wären es 32.346 Euro in Summe haupt- oder 23.103 Euro nebenberuflich.