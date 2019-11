Prinz Charles gibt Gemälde zurück

Es steht also Aussage gegen Aussage - und Prinz Charles sah sich offenbar zum Handeln gezwungen. Wie ein Sprecher von Dumfries House erklärte, seien die drei unter Fälschungsverdacht stehenden Gemälde auf Geheiß des Prince of Wales abgehängt worden. „Dumfries House nimmt von Zeit zu Zeit geliehene Kunstwerke von Einzelpersonen und Organisationen an. Es ist extrem bedauerlich, dass die Echtheit dieser speziellen Gemälde, die allesamt nicht mehr ausgestellt sind, nun angezweifelt werden muss.“