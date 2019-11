Für die Grünen seien die Themen zum Teil eine „doppelte Herausforderung“, die Unterschiede zwischen den Parteien erkennbar, hatte Kogler vor dem Sonntagstermin hören lassen. Am Ende müssten aber Kompromisse stehen. Die Grünen müssten auch in die Überlegungen „mit einpreisen“, was die Alternativen seien, also etwa Türkis-Blau oder Türkis-Rot, so der Grünen-Chef. Dass es vorwiegend um das Thema Migration und Integration gehe, stellte Kogler in Abrede. Auch die anderen definierten „Herausforderungen“ seien wichtig.