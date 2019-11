Keine Umfrage in der Bevölkerung

Die Regierung in St. Gallen sehe daher keinen Änderungsbedarf, was die Beziehungen zu Vorarlberg angehe. Im Gegenteil: Die „enge und ausgezeichnete Zusammenarbeit“ des Kantons mit dem rot-weiß-roten Bundesland wurde gelobt. Auf die Umfrage, die Sailer dazu in der Bevölkerung von St. Gallen und Vorarlberg durchführen wollte, ging die Behörde in ihrer Antwort gar nicht ein.