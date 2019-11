Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich für die erneute Verschiebung des Brexit entschuldigt. In einem Interview mit dem britischen Fernsehsender Sky News äußerte der Regierungschef am Sonntag „tiefes Bedauern“. Er sei „sehr, sehr enttäuscht“. Johnson wehrte sich außerdem gegen die von US-Präsident Donald Trump geübte Kritik am neu verhandelten EU-Austrittsabkommen.