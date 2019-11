Der große Traum des Salzburger Eiskunstlauf-Traumpaares Ziegler/Kiefer ist eine Medaille bei der Heim-EM im Jänner 2020 in Graz. Doch bislang verlief ihre Saison eher durchwachsen. Sowohl bei der Nebelhorntrophy in Oberstdorf (D) als auch bei der Finnlandia Trophy passierten sowohl im Pflichtprogramm als auch in der Kür viele Fehler. Doch nun scheinen Miriam und Severin rechtzeitig in Form zu kommen. In Grenoble (Fra) setzten sie am Samstag ein gewaltiges Ausrufezeichen!