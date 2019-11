Es sei ein „kleiner Ausrutscher“ gewesen, meinte Ben Affleck am Tag nach seinem Torkel-Auftritt in Hollywood. In Wahrheit ist es jedoch ein schwerer Rückfall: Seit 18 Jahren ist der Schauspieler nämlich schon Alkoholiker, galt seit einem Jahr endlich als trocken. Bis zu jener Nacht am letzten Wochenende.