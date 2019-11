Bahnpersonal kümmert sich um Kinder

Die Polizei alarmierte das Bahnpersonal an Bord des Zuges, das sich um die drei Kinder bis zur Ankunft am Bahnhof von Venedig kümmerte. Die Kinder wurden bis zur Ankunft der Mutter in den Büros der Bahnpolizei in Venedig betreut.