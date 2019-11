Das Gefährlichste an der Mittelmeerroute ist für afrikanische Migranten gar nicht die Überfahrt über die Fluten selbst, sondern bereits der Weg an die Küste. „Wir gehen davon aus, dass vermutlich mindestens doppelt so viele Menschen auf dem Weg zum Mittelmeer sterben als im Mittelmeer selbst“, berichtete der Sondergesandte des UN-Flüchtlingshilfswerks für das Mittelmeer und Libyen, Vincent Cochetel, der „Welt am Sonntag“.