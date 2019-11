Saul Alvarez hat sich durch einen Sieg gegen Sergej Kowalew zum WBO-Weltmeister im Halbschwergewicht gekrönt und Box-Geschichte geschrieben. Der 29-jährige Mexikaner gewann in der Nacht zum Sonntag in Las Vegas gegen den Russen durch Technischen K.o. in der 11. Runde. Alvarez hält nach seinem ersten Kampf im Halbschwergewicht überhaupt nun vier WM-Titel in drei verschiedenen Gewichtsklassen.