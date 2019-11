Die Verbraucherschutzbehörde versucht zu beruhigen: „Nach dem genannten Nachweis im Jänner 2019 in einer Produktionsanlage wurden umgehend umfangreiche Untersuchungen veranlasst, um das in jedem Betrieb vorhandene Risiko einer Kontamination der hergestellten Wurstwaren mit Listerien so weit als möglich auszuschließen“, erklärte das zuständige Ministerium in Baden-Württemberg. Jede Produktionscharge würde außerdem vor der Auslieferung auf Listerien getestet, hieß es weiter.