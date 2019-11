Die Tiroler möchten mit ihrem neuen Projekt offensichtlich Berge versetzen. So planen die Skigebiete Pitztal und Ötztal einen Zusammenschluss. Das einzige Problem: einer der Gipfel des Linken Fernerkogels. Dieser soll nun mitsamt seiner mehr als 750.000 Kubikmeter Gestein, Erde und Eis einfach abgetragen werden. In Summe soll der Gipfel so 40 Meter an Höhe verlieren. Vor „einer der größten Zerstörungen unberührter Gletscherflächen seit Jahrzehnten“ warnt die Initivative „Allianz für die Seele der Alpen“, die sich unter anderem aus Alpenverein, WWF und den Naturfreunden formiert hat.