Was soll das? Nicht nur in Koppl hängt der politische Haussegen schief: Das Land hat ja allen Gemeinden in einem Gutachten empfohlen, „Ja“ zu den Millionen-Zahlungen des Verbundes zu sagen. Koppl hat seinen ablehnenden Beschluss nun auf Druck des Landes zurück gezogen. Bürgermeister Rupert Reischl ist sauer: Es sehe so aus, dass man bei Beschlüssen offenbar keine Wahl mehr habe. Reischl sagt dazu klar: Wir haben ein ganz anderes Demokratieverständnis - siehe Strom-Projekt löst eine schwere Krise aus.