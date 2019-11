„Ehrlich gesagt hab ich Kopfweh“, bekannte Lewis Hamilton nach den Runden auf der rumpeligen Piste in Texas. Dabei ist er es, der der Konkurrenz seit Jahren Kopfweh bereitet, mit einem achten Platz kann der Brite heute seinen sechsten WM-Titel fixieren, mit der schnellsten Rennrunde reicht ihm sogar ein neunter Rang. Doch was macht ihn eigentlich so stark? Einige Konkurrenten haben da ihre Theorien.