Schwarz-Weiß drängte auf das 3:0, der eingewechselte Joao Klauss scheiterte aber an Lucic (66.) bzw. per Kopf im Fünfer am eigenen Unvermögen (70.). Großer Aufreger im Finish war ein pyrotechnischer Gegenstand, der aus dem Auswärtssektor auf das Feld flog und Schiedsrichter Rene Eisner in der 81. Minute aufgrund der heftigen Rauchentwicklung zu einer zehnminütigen Unterbrechung veranlasste. Die Partie wurde schließlich ordnungsgemäß zu Ende geführt, noch einmal konnte sich Lucic diesmal bei einem Schuss von Samuel Tetteh auszeichnen (82.).