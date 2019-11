Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend in Innsbruck: Eine 61-jährige Fußgängerin wurde im Stadtteil Pradl vom Auto eines Einheimischen (31) erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Die Innsbruckerin erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Der mutmaßliche Unfalllenker fuhr angeblich zunächst weiter, hielt dann aber bei einer nahe gelegenen Tankstelle an.