Eden Hazard traf für Real schon in der 8. Minute ins Tor der Gäste, das Tor wurde aufgrund einer Abseitsstellung des Belgiers aber nach VAR-Studium aberkannt. Die Madrilenen taten sich in Folge schwer, Gefahr vor dem Tor der Andalusier zu erzeugen. In der zweiten Spielhälfte monierte Trainer Zinedine Zidane auch vergeblich einen Handelfmeter. Die Schlussoffensive von Real brachte nichts mehr ein, in der Nachspielzeit rettete Betis-Verteidiger Zouhair Feddal einmal vor der Torlinie.