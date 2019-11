Hart, härter, Ninja Warrior: Herwig Natmessnig ist mittlerweile schon Stammgast bei der Show in Deutschland. Heuer ist der Kärntner, der seit Jahren in Salzburg lebt, nämlich das dritte Mal dabei – und das dritte Mal steht er wieder im Finale. „Es macht einfach Spaß. In jeder Staffel gibt es neue Parcours. Ich liebe es, die einzelnen Hindernisse zu bewältigen. Deshalb hab ich mich auch dieses Jahr wieder beworben“, erzählt der Klagenfurter Ex-Kanute.