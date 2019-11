Es war gegen 17.30 Uhr, als der 15-jährige Österreicher sein Moped auf der Tiroler Straße (B171) von Zirl kommend in östlicher Richtung lenkte. Plötzlich fiel bei seinem Moped das Licht ausfiel. Zur gleichen Zeit lenkte ein 22-jähriger Österreicher seinen Pkw in die entgegengesetzte Richtung und bog, nachdem er den ohne Licht entgegenkommenden Mopedlenker nicht wahrgenommen hatte, links in die Auffahrt zur Autobahn A 12 ab.