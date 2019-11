Mittlerweile erstreckt sich das Imperium des Wahl-Salzburgers weit über seine steirische Geburtsregion hinaus. In Salzburg gehören Güter wie Hochreit in Maria Alm oder das Winterstellgut (Annaberg) dazu. Am Wolfgangsee ging er mehrmals auf „Einkaufstour“: Das „Landhaus zu Appesbach“, der Auhof und auch die Rösslwiese in St. Wolfgang gehören ihm. Sogar zwei Berge, der Ellmaustein und der Filbling in Fuschl, sind in Matschitz-Besitz.