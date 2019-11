Schock für eine Pensionistin (70): Am Donnerstag um 8.45 Uhr in der Früh drangen zwei Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Andrichsfurt ein. Ingeborg K. war alleine Zuhause. Die Eindringlinge bedrohten sie mit einer Faustfeuerwaffe. Die Pensionistin gab ihnen Geld, danach sperrten sie die Einbrecher in der Toilette ein - wir berichteten. Nachdem die geschockte Frau zwei Stunden lang um Hilfe geschrien hatte, befreite sie ein Nachbar. Die Pensionistin musste ins Krankenhaus, von den Räubern fehlt jede Spur.