Tödlicher Traktorunfall auch in Oberösterreich

Ebenfalls am Samstag war ein Landwirt (57) in Oberösterreich mit seinem Traktor in einer Linkskurve zu weit über den Fahrbahnrand geraten und eine steile Böschung in ein Bachbett hinabgestürzt. Auch der Oberösterreicher überlebte das Unglück nicht.