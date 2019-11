Künftig wird man so 3800 Menschen pro Stunde auf den Berg bringen - die neue Planai-Bahn ist in ihrer Dimension (Einseil-Umlaufbahn) die zweitgrößte Seilbahn Österreichs. Insgesamt hat man in Schladming heuer 35 Millionen Euro in die Wintersportinfrastruktur investiert, 29 Millionen davon gingen in die neue Gondel. „Dazu haben wir etwa auch eine neue Wasserversorgung für die Hüttenwirte am Berg installiert“, sagt Bliem.