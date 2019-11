Paukenschlag in der vermeintlichen Prügelaffäre während einer Trauerfeierlichkeit in Kottingbrunn (NÖ): Just als die Angehörigen der getöteten Tugba A. und ihrer Kinder von den Liebsten Abschied nehmen wollten, tauchte - uneingeladen - eine Aktivistin auf und filmte mutmaßlich die weinende Familie.