Ein User witzelte schließlich noch: „Wie kann ich nur dem, was du sagst, Aufmerksamkeit schenken, wenn du so verdammt heiß dabei aussiehst?“ Im Kommentar zu dem sexy Foto erklärte Beckinsale nämlich, dass sie sich, während ihre Stylisten sich darüber unterhalten hätten, ob die Realität in Wahrheit eine Simulation sei, sie sich lediglich gefragt hätte, „warum jemand Tomaten in seinen Käsetoast tun sollte“.