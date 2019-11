Mautfreie Korridore um die Anrainer von Vignetten-Flüchtlingen zu entlasten. Das ist, wie berichtet, der Plan der „West-Achse“ in Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Verkehrsminister Andreas Reichhardt will einen anderen Weg: Nämlich die Ausweichrouten mautpflichtig machen. „Nicht zielführend“, so Landesrat Schnöll.