Der 10-jährige Bub war mit seinem achtjährigen Bruder mit dem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorfahrrad am Samstag gegen 10.15 Uhr auf einer Gemeindestraße in Moosburg unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache mit dem alten Vehikel rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte. Dabei wurde der 10-Jährige unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der am Sozius mitgefahrene Bruder (8) erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Am Mofa entstand leichter Sachschaden.